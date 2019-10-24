KOÇ: Çevrenizle ilişkileriniz ve arkadaşlarınız arasındaki bağlarınız güçlenecek. Çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bazı konularda daha davetkar olacaksınız. Ayak ağrılarına dikkat!



BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz.



İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu yönde etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda dikkatli olmalısınız. Çalışma yaşantınızdaki olayları yeniden gözden geçirmelisiniz. Arkadaş seçimine dikkat etmelisiniz!



YENGEÇ: Duygusal konularda artık daha mantıklısınız, hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda anlaşmazlığa ve fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Paylaşıma özen gösterirseniz, olaylar kendiliğinden çözülecektir.



ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelebilmek için planlar yapıyorsunuz. Bugünlerde görüşeceğiniz kişiler size büyük prestij kazandıracak. Ancak bugün, hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Daha temkinli olmalısınız. Maddi konularda umulmadık, değişik fırsatlar karşınıza çıkacak.



BAŞAK: Ay, burcunuzda ilerlerken, size pozitif yönde duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız onun hoşuna gidecektir. Karşı tarafın, sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemenizin hata olmadığını bilmelisiniz. Bu konuda suçluluk duymamalısınız.



TERAZİ: Duygusal paylaşımlardan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğruyor ve kendinizi geriye doğru çekiyorsunuz. Çevresel yoğunluğunuz bugünlerde fazla olabilir, zamanınızı iyi değerlendirmeye özen göstermelisiniz



AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçlara ulaşmak uzun sürebilir. İsteklerinizde acele etmemelisiniz. Partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz. Duygularınızı ortaya koyarken çekingen davranabilir, her şeyi ondan bekleyebilirsiniz. Biraz daha cesur olun!



YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar ön planda olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine kesinlikle saygı göstermelisiniz. Partnerinizle karşılıklı fikir çatışmaları içinde olabilirsiniz.



OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanarak, özel işlerinizi ihmal etmemeye özen gösterin. Günlük yaşantınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak. Sezgileriniz ve içgüdüleriniz yoğunlukta. Boyun ağrılarına dikkat!



KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda mutlaka temkinli olmalısınız. Zamanınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Eğlenceli ortamlarda dolaşırken, bir an eski nostaljik günlerin özlemini duyabiliyorsunuz. Maddi rahatlama söz konusu



BALIK: Arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve ortak bir aktivite içinde bulunabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmıyor ve gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemiyorsunuz. Ailenizin fikirlerini almanız gerekirken, sizin fevri davranışlarınız onların canını sıkabilir.