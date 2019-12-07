KOÇ: İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, size farklı fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Sakin olun!



BOĞA: Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce detaylı düşünmeye özen gösterin. Yönetici ruhunuzu ön plana çıkaracaksınız.



İKİZLER: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Bugün, karşıt evinizde ilerleyen Güneş, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.



YENGEÇ: Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı uygun kişilerle paylaşacaksınız



ASLAN: Ay'ın bulunduğu konum, çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz.



BAŞAK: Çevrenizde kişisel cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz



TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı şekilde ifade etmelisiniz.



AKREP: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bugün, bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.



YAY: Kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerleyen Ay, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor. Olayların hızla gelişeceği performans sergileyeceksiniz



OĞLAK: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız



KOVA: Ay, Koç'ta ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.

BALIK: Beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel konularda daha dikkatli olmalısınız.