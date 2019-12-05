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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.12.2019, 00:00

KOÇ: Bugün, yoğun bir gün sizi bekliyor. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir.

BOĞA: Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönem. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.

İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü artırıyor. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.

YENGEÇ: Mesleki hırslarınız size başarı getirecek. Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Değişik fikirlere her zaman açıksınız. Dengelerinizi korumaya çalışın.

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin kazandıracağı hiçbir şey yok. İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Dikkatinizi dağıtmamalısınız.

BAŞAK: Uzun süredir dargın olduğunuz bir arkadaşınızla sosyal bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışma içinde olabilirsiniz. Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyorsunuz.

TERAZİ: Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Kinci özellikleriniz ön plana çıkacaktır. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışabilir.

AKREP: Ele aldığınız konuların küçük detayları gözünüzden kaçmayacak. Ortak düşünceye sahip arkadaşlarınızla birlikte olmak istiyorsunuz. Yapıcı davranarak çevrenizi olumlu etkileyeceksiniz.

YAY: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bazı takıntılarınızın olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla gezi planı yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Bireysel davranışlarınızın sizi engellemediğini görecek ve ilişkilerinize yeni yön vereceksiniz.

KOVA: Ailenizle ilgili konularda yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Çevrenize karşı sorumluluk bilinci içinde olacaksınız.

BALIK: Ortak dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirmelisiniz. Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına çalışmalar içindesiniz.

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