KOÇ: Bugün, yoğun bir gün sizi bekliyor. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir.

BOĞA: Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönem. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.



İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü artırıyor. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.



YENGEÇ: Mesleki hırslarınız size başarı getirecek. Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Değişik fikirlere her zaman açıksınız. Dengelerinizi korumaya çalışın.



ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin kazandıracağı hiçbir şey yok. İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Dikkatinizi dağıtmamalısınız.



BAŞAK: Uzun süredir dargın olduğunuz bir arkadaşınızla sosyal bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışma içinde olabilirsiniz. Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyorsunuz.



TERAZİ: Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Kinci özellikleriniz ön plana çıkacaktır. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışabilir.



AKREP: Ele aldığınız konuların küçük detayları gözünüzden kaçmayacak. Ortak düşünceye sahip arkadaşlarınızla birlikte olmak istiyorsunuz. Yapıcı davranarak çevrenizi olumlu etkileyeceksiniz.



YAY: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bazı takıntılarınızın olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor.



OĞLAK: Arkadaşlarınızla gezi planı yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Bireysel davranışlarınızın sizi engellemediğini görecek ve ilişkilerinize yeni yön vereceksiniz.



KOVA: Ailenizle ilgili konularda yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Çevrenize karşı sorumluluk bilinci içinde olacaksınız.



BALIK: Ortak dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirmelisiniz. Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına çalışmalar içindesiniz.