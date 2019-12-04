KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz



BOĞA: Karşıt burcunuzdaki Merkür'ün etkisiyle, işlek bir zeka performansınız var. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Finans konularında temkinli olun.



İKİZLER: Bugün, arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız.



YENGEÇ: Toplumsal yaratıcılığınızı güçlü olduğu bir gün. Bugün, organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız. Çevresel yoğunluğunuzun fazla olduğu bir gün. Eğlenmeye vakit ayırmalısınız.



ASLAN: Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizdeki derin felsefi yeteneğiniz, bazı olayları daha kolay irdelemenize neden oluyor. Yönetme duygunuz ağır basıyor



BAŞAK: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecektir.



TERAZİ: Bugün, arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için toplulukta tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.



AKREP: Burcunuzda ilerleyen Mars ve Merkür sizi güçlü ve enerjik kılıyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Partnerinizin, sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemeniz hata değil.



YAY: Arkadaşlıklarınızda titiz bir tutum izliyorsunuz. Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Toplumsal egonuz yüksek olmasına rağmen, kişiselliğinizi yeterince ortaya çıkaramayabilirsiniz.



OĞLAK: Çevrenizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, arkadaşlarınızı kırmaktan kaçınmalısınız. Ailenizle ilgili düşüncelerinizi olumlu aktarımlarınızla ortaya koyuyor ve onların desteğini görüyorsunuz.



KOVA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecek. Onlarla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



BALIK: Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Sevdiklerinizle bir arada olmak içsel zenginliğinizi artırıyor. Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek, bir sentez oluşturabilirsiniz