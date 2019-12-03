KOÇ: Çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara maddeci yaklaşmanız, onlarda farklı oluşum yaratabilir. İş yaşantınızdaki kuralları kendi lehinize çevirmek istiyorsunuz.



BOĞA: Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda üzülmeyin.



İKİZLER: Ay, tepe evinizde ilerliyor. Üst yöneticilerinizle aranızda duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve kesinlikle güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızla aranızda tartışma çıkabilir



ASLAN: Güçlü gezegenlerin burcunuzda olması, sert yönlerinizi de ortaya çıkarıyor. Bugün, ilişkilerinizde kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz.



BAŞAK: Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek olmalıdır.



TERAZİ: Bugün, maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin sizden destek beklemeleri; sorumluluk duygularınızın artmasına neden olabilir.



AKREP: Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız. Finans konularında rahatlama sağlamak istiyorsanız, teklifleri gözden geçirmelisiniz.



YAY: Düşüncelerinizde analiz yeteneğiniz mükemmel. Bugün, bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Satürn düşüncelerinizde sabit bir platform oluşturacak. Belli hedefleriniz var.



OĞLAK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var. Bugün, birçok arkadaşınız, tavsiyelerinizden yararlanmak isteyebilirler.



KOVA: Uzak yollarla ilgili bağlantılarınızın gündeme gelmesi, beklediğiniz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Olaylara akılcı yaklaşmasını biliyor, fakat yanlış seçimleriniz yüzünden zorlanıyorsunuz



BALIK: Bugün Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, sizin olumlu yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş gibi hissediyorsunuz.