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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.12.2019, 00:00

KOÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler olabilir.

BOĞA: Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluk yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz, önerilerini önemseyin.

İKİZLER: Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlarda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor, karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Heyecanlı yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

YENGEÇ: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızın önereceği tekliflere 'Hayır' demeden önce bir kez daha düşünün.

ASLAN: İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin davranıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, kendi değeriniz konusunda farkındalık yaşayabilir ve girişimci ruhunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak için uygun bir dönemdesiniz.

TERAZİ: Duygularınız bu aralar oldukça karışık. Değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz

AKREP: Çalışma temponuzu dinamik tuttuğunuz müddetçe başaramayacağınız iş yok. Ay'ın konumu, çalışma yaşantınızda birtakım yenilikler içinde olacağınızı gösteriyor. Güzel günler çok yakın

YAY: Bazı işlerinizi ertelemekle inanın çok şey kaybedebilirsiniz. Özellikle ailenizi ihmal etmeyin. Partnerinizin düşüncelerini direk söylemesi, sizi fazlasıyla rahatsız etse de sakin olmaya çalışın.

OĞLAK: Evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. İç dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz.

KOVA: Sürpriz şekilde bir seyahat söz konusu, çok mutlu olacaksınız. Aslında kıskanç değilsiniz ama ikili ilişkilerde takıntılı yönleriniz var. Ne kendinizi, ne de karşı tarafı üzün. Akışına bırakın.

BALIK: Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz.

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