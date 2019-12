KOÇ: MADDİ konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranabilirsiniz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir yapılanma içinde olacaksınız.



BOĞA: YAŞAMLA ilgili çok planınız var. Takıntı yaptığınız zaman, kısır bir döngü içinde olabiliyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda ani sinirli davranışlar sergileyebilirsiniz. Biraz sakin olun!



İKİZLER: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.



YENGEÇ: BULUNDUĞUNUZ şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İçsel sıkıntılarınız var ve ailenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Onlardan beklediğiniz maddi desteği alacaksınız.



ASLAN: BUGÜN, geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Fakat her olaya kendi mantığınıza göre yaklaştığınız için, sizi anlamaları zorlaşacak. Kısa zaman içinde seyahate çıkabilirsiniz.



BAŞAK: JÜPİTER ve Ay arasında güçlü bir kombinasyon kurulacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmenize gerek yok.



TERAZİ: KURUNTULU tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.



AKREP: AY'IN karşıt burcunuzda ilerlemesi, yardımsever duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. İçsel dengenizin mükemmel olması sayesinde pratik çözümleyici tarafınız ortaya çıkıyor.



YAY: ÇEVRENİZLE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün, kişisel başarılarınızın alkışlanması olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve çok kalıcı düşünceler içindesiniz.



OĞLAK:AİLENİZLE birlikte paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Siz düşüncelerinizi söylerken kalp kırmamaya özen göstermelisiniz. Böyle yaparsanız inanın sevdikleriniz de sizi anlar.



KOVA:FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Partnerinize gerekli fikirleri ve destekleri sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.



BALIK: AY, kombinasyon burcunuz Boğa'da ilerliyor ve kafanızda uçucu düşüncelere neden oluyor. Araştırma yaptığınız zaman birçok olayın iç yüzünü daha kolay görebileceksiniz. Enerjinizi doğru kullanın.

