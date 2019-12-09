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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.12.2019, 00:00
KOÇ: MADDİ konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranabilirsiniz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir yapılanma içinde olacaksınız.

BOĞA: YAŞAMLA ilgili çok planınız var. Takıntı yaptığınız zaman, kısır bir döngü içinde olabiliyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda ani sinirli davranışlar sergileyebilirsiniz. Biraz sakin olun!

İKİZLER: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.

YENGEÇ: BULUNDUĞUNUZ şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İçsel sıkıntılarınız var ve ailenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Onlardan beklediğiniz maddi desteği alacaksınız.

ASLAN: BUGÜN, geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Fakat her olaya kendi mantığınıza göre yaklaştığınız için, sizi anlamaları zorlaşacak. Kısa zaman içinde seyahate çıkabilirsiniz.

BAŞAK: JÜPİTER ve Ay arasında güçlü bir kombinasyon kurulacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmenize gerek yok.

TERAZİ: KURUNTULU tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.

AKREP: AY'IN karşıt burcunuzda ilerlemesi, yardımsever duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. İçsel dengenizin mükemmel olması sayesinde pratik çözümleyici tarafınız ortaya çıkıyor.

YAY: ÇEVRENİZLE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün, kişisel başarılarınızın alkışlanması olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve çok kalıcı düşünceler içindesiniz.

OĞLAK:AİLENİZLE birlikte paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Siz düşüncelerinizi söylerken kalp kırmamaya özen göstermelisiniz. Böyle yaparsanız inanın sevdikleriniz de sizi anlar.

KOVA:FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Partnerinize gerekli fikirleri ve destekleri sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.

BALIK: AY, kombinasyon burcunuz Boğa'da ilerliyor ve kafanızda uçucu düşüncelere neden oluyor. Araştırma yaptığınız zaman birçok olayın iç yüzünü daha kolay görebileceksiniz. Enerjinizi doğru kullanın.
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