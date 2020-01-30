KOÇ: Güneş kombinasyon burcunuz Kova'da ilerliyor. Günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz. Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.

BOĞA: Bugün, her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz. Karşılıklı ilişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilir ve yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

İKİZLER: Güneş ve Ay arasında güçlü bir kombinasyon kurulacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmenize gerek yok.

YENGEÇ: Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygularınız yoğun ve derin. Bugün., kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve kalıcı düşünceler içindesiniz. Arkadaşlarınızla aranızda kuracağınız diyalog sayesinde başarılı organizasyonlara gireceksiniz.

ASLAN: Ay'ın Koç burcunda ilerlemesiyle, yardım sever duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. İçsel dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor. Bugün manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getirerek, gizli takdir bakışların hedefi oluyorsunuz.

BAŞAK: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Bugün harcamalarınız konusunda tereddütleriniz var. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın tam zamanı.

TERAZİ: Ay'ın konumu bilinçaltınızı etkilemeye devam ediyor. Huzursuz bir tutum sergileyerek, sizin hakkınızda ki fikirlerini öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz bir tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceğini bildiğiniz için, sınırlarınızı dar bir çerçevede tutmak istiyor ve seçicilik konusuna özen gösteriyorsunuz.

AKREP: Siz sınırlarınızla çevreniz arasında kesin çizgileri olan birisiniz. Bugün, tutucu davranışlar içinde olmanız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Bugün iddiacı ve istekli konuşmalarınızla bazı kişileri kendi sathınıza çekiyorsunuz . Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.

YAY: Mesleki konularda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde etmek istiyorsunuz.. Kişisel hırslarınızı sosyal ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.

OĞLAK: Plüton ve Jüpiter'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal aktivitelerinizde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız güncellik kazanacak. Bugün ,yollarla ilgili ilginç fikirler geliştirebilirsiniz.

KOVA: Gününüzü ailenizle birlikte paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Siz düşüncelerinizi söylerken kalp kırmamaya özen göstermelisiniz. Sevdikleriniz sizi anlamalarını beklediğiniz bir gün içindesiniz. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

BALIK: Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi oldukça mutlu ederken, geçmiş anılarınız da canlanabilir. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, bazı paylaşımlara ihtiyacınız var ve sizin için gerekli olan tek şey arzuladığınız sevgi desteği. Ani gelen telefonların sizi olumlu motive etmesi, yaşam heyecanlarınızı daha da arttıracak.