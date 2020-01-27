KOÇ: Yapmayı planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz. Bugün, kişisel çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını bilmeli, ve çalışma sisteminizde karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz

BOĞA: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün ,içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Gelecek günlerde, sizin gerçek değerinizi anlayacaklardır.

İKİZLER: Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven duygusu. Bir sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugünde, sabırlı davranmakla kendinizi ispat edebileceksiniz.

YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz Yolları kapsayan ve kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

ASLAN: Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.

BAŞAK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Moralinizi bozan konuşmalar duymak istemediğiniz için, bazı konularda yorum yapmaktan kaçınabilirsiniz. Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz

TERAZİ: Kazançlarınızı sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Siz, madde ve kariyer gücünüzü birlikte kullandığınız zaman, duygusal anlamada daha tatminkar oluyorsunuz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

AKREP:Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Çekici kişiliğiniz, sizi ön plana çıkarırken, birlikte çalıştığınız kişilerin üstün yönlerinden de, etkileneceksiniz.

YAY: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün, yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli ve daha hoşgörülü davranmalısınız. Pratik düşünmeniz gereken bir gün içindesiniz.

OĞLAK: Yapmanız gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün Ay, ortak kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor yaşantınızda ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları daha sağlamlaştırmak amacı içinde hareket ederken, eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız. Midenizin hassas olduğu bir gün.

BALIK: Venüs ve Ay burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Ay sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor. Karşılıklı bir şekilde fikir alış verişi içinde olacak, disiplin duygularınızı kullanacaksınız.