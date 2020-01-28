KOÇ: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, yine ataklık gerektiren düşüncelerinizi pratiğe geçirme planları içindesiniz.. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz.

BOĞA: Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün çevre ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.

İKİZLER: Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Planlarınızı ortaya dökerken, kişisel çekiciliğinizden faydalanmayı ihmal etmiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.

YENGEÇ: Venüs kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve, sosyal ilişkilerinizde istediğiniz her türlü başarıyı size veriyor. Herkes sizin ağzınızdan çıkan sözleri takip ediyor. Yaşamın hedef noktası olmak sizi farklı kılıyor emin olun. Fakat burcunuzda ilerlerlerken değişen olaylara karşı uyum sağlamalısınız.

ASLAN: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Mars 'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Zengin bir dünyanız var ve rutin olaylardan hemen sıkılıyorsunuz.

BAŞAK: Yanlış zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olmalısınız. Ani hevesle sarıldığınız konuların kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisi olabileceğini aklınıza getirmelisiniz. Enerjinizi doğru kullandığınız anda, geçekleştiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Üstelik tavize yanaşmıyorsunuz.

TERAZİ: Amaçlar ve arzular üzerinde çok fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Kendinizi ortaya atmadan başarıyı yakalamak isteyişinizin önemli nedeni kaybetme riskini ön satıhlarda yaşamaktan çekindiğiniz için. Bugün amaçlarınızın sizde ikilem yaratması mümkün.

AKREP: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

YAY: İkili ilişkilerinize ayırdığınız zaman, güncel çalışmalarınız aksatabiliyorsunuz.. Daha sonra fikrinizi değiştireceğiniz için, hiçbir şekilde ileriye dönük sözler vermemelisiniz. Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.

OĞLAK: Mantıklı olmakla övünmenize rağmen, duygular söz konusu olduğu zaman hata üstüne hata yapıyorsunuz. Duygusal saplantılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz zaman, gerçekleri daha iyi görebiliyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında yaratacağınız gizem, her zamankinden çok daha etkili olacaktır.

KOVA: Ani verdiğiniz kararlarla, engellerden kısa sürede kurtuluyorsunuz. Bazı olayları yeniden düşünmelisiniz. Ön sezileriniz oldukça güçlü. Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. bu gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalayacaksınız.

BALIK: Burcunuzda ilerleyen Venüs yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken, dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Bazı konularda daha da güçlenmek zorundasınız. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratmalısınız.