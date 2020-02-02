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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.02.2020, 00:00

KOÇ: Ay, maddesel ilişkilerinizi olumlu etkilerken, girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Gelip geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor, başaramıyorsunuz

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde, sizden beklenen şeyleri gözünüzde büyütüyor ve içsel çatışmalar yaşıyorsunuz. Partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz

İKİZLER: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, kızdırabilirsiniz.

YENGEÇ: Kişisel tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, tartışabilirsiniz.

ASLAN: Maddi konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz. Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz. Bugün güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz.

BAŞAK: Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoşgörülü davranarak, iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Ha gayret!

TERAZİ: Güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yay'da ilerleyen Mars enerjinizi artırırken, yönetici gezegeniniz Venüs, çevre ilişkilerinizi dengeliyor.

AKREP: Ay karşıt burcunuz Boğa'da yer almaktadır. Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceler içinde olmanız, bazı duygularınızın ortaya çıkmasına neden olacak.

YAY: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizin de etkilenmesine neden oluyor. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım etmeyi de seviyorsunuz.

OĞLAK: Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı şekilde etkilemekten yanasınız

KOVA: Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Mars kombinasyon burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinize yeni boyut kazandırıyor. Kalbi boş olanlar için aşk başlayabilir

BALIK: Bugün çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz.

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