KOÇ: Çevrenizi etkilemek için bundan daha uygun bir gün bulamazsınız. Sözleriniz akıcı ve düşüncelerinizi süsleyerek karşı tarafa aktarabiliyorsunuz.. Mantıklı yönünüzün ağır bastığı bu günde, göz ardı edebileceğiniz olaylar olabilir. Aceleci tavırlarınız yüzünden, bazı şeyleri eksik ortaya çıkaracaksınız. Dağınıklığınıza bir önlem almalısınız.

BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. Her an değişime hazırsınız. Bugün, sosyal aktivitelerin size kazandıracağı prestijinizi düşünmek zorundasınız. Partnerinizden istediğiniz enerjiyi rahatça alabileceksiniz. İkili ilişkilerinize yepyeni bir bakış açısı ile yaklaşıyor, felsefi tavırlarınızla karşınızdaki kişinin düşüncelerini değiştiriyorsunuz.

İKİZLER: Aşk yaşantınızda duygusal bir hava estirdiğiniz gün içinde, bir takım tereddütler yaşayabilirsiniz. Bugün neşeli ve romantik davranışlar sergiliyorsunuz. Çevreniz çok kalabalık ve bir çok kişi sizi etkilemeye çalışacak. Kafanızın karışmasına izin vermemeli ve karşınızdaki kişilere ciddi bir yaklaşım göstermemelisiniz.

YENGEÇ: Aklınızdan geçirdiğiniz düşünceler için, sürekli fırsat yaratmak istiyorsunuz. Gerekçeleriniz, gün içinde sizi haklı çıkaracak. Farklı bir yaratıcılık anlayışı ile yaklaştığınız konuları değiştirmek istiyorsunuz. Geleneksel yapınız bileneler için, bu değişim şaşırtıcı olabilir. Fakat sizin ısrarcı yapınız sayesinde, isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.

ASLAN: Yakın çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. Etrafınızda daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. Bugün, iletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Özverili davranışlarınız takdir görecek.

BAŞAK: Bugün, hırslı ve girişimci yapınızla çevresel iletişiminizde sıra dışı nüanslar yakalayabiliyor ve kendinizi ön plana çıkarmanın alt yapısını hazırlıyorsunuz. Düşüncelerinizde güçlü bir akıcılık var. Yaşam biçiminizde gelişen yeni olaylara hazırsınız. Ruhunuzu geliştirmek istiyorsanız içsel dinginliğinizi sağlamalısınız.

TERAZİ: Sevgisel beraberliklerden yana olduğunuz için, partnerinizden de, ince ve zarif beklentiler içindesiniz. Olumsuzluklardan uzak bir gün geçirmek istiyor ve sezgilerinizi şaşırtıcı bir şekilde birlikteliğinizi aktarabiliyorsunuz. Bugün, seyahat planları için uygun bir gün. Bir çok alternatiflerin gündem kazanması aklınızı karıştırabilir.

AKREP: Finans konularında değişik fırsat beklentileri içinde olsanız bile, araştırmalarınızı geniş bir potada incelemelisiniz. Sonradan karar değiştirmek zorunda kalabilir ve zaman kaybına uğrayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak çalışmalarınızın altında parasal detaylar yatıyor. Onlara şans vermek isteyebilirsiniz.

YAY: Maddi konularda kendinizi denetlemek zorundasınız. Bugün, aşırı istekleriniz ve uçucu tavırlarınızdan kaynaklanan sorunlar yüzünden partnerinizle çatışabilirsiniz. Farklı fikirlerde olmanıza rağmen, içsel bağlarınızın güçlü oluşu nedeniyle gün içinde uzlaşmayı sağlayacaksınız. Aşırı öfkelerinizi denetlemelisiniz.

OĞLAK: Çalışma hayatınızla ilgili değişik düşünceler içindesiniz ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere güven duymak istiyor ve bu şartları sağlayamadığınız zaman, huzursuz oluyorsunuz. Bugün çift fikirli davranışlarınızla çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Renkli bir gün sizi bekliyor. Risklerden uzak kalmalısınız.

KOVA: Hızlı sonuç almanız gereken kombinasyon işler size gelecektir. Bugün, dikkatinizi toparlamalı ve kazançlarınız konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmalısınız. Kendinizi huzurlu hissetmek istiyorsunuz. Duygusal güvenliğiniz için, maddesel potansiyelinizi gözden geçirmelisiniz. Değişik alternatiflerin güncellik kazanacağı bir gün.

BALIK: Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Yaşamınızdaki olayları esnetmek isteyebilirsiniz. Bugün katılacağınız toplantılarda, her kafadan bir ses çıkabilir. Siz, bildiğiniz konularda ısrarla inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır.. Gün içinde haklı olduğunuz görmek, sizi biraz daha rahatlayacaksınız.