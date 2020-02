Sanat dünyası 2020 yılına bomba gibi girdi. Beyazperdede, resmi geçit halinde birçok film ardı ardına boy göstermeye başladı. Her ne kadar TV'lerden vazgeçemesek de, sinema koltuğunun verdiği zevki hiçbir şeye değişemeyiz. Burnumda, nostaljik deri koltuklarının kokusunun hazzı, dünyalara bedel benim gibi tutkunlar için.



MUHTEŞEM SENARYO

Geçtiğimiz hafta sonu "Eltilerin Savaşı" filmi gümbür gümbür seyircisiyle buluştu.

Hem de ne buluşma, yer yerinden oynadı diyebiliriz. Bir sinema depremiydi sanki. İstanbul'da ilk gösterim galasına, beklenenden çok daha fazla ilgi oldu. Muazzam bir organizasyonla gerçekleştirilen bu tanıtımı ayrıca tebrik etmek istiyorum.

Her zamanki efsanevi oyunuyla Gupse Özay'ı anlatmaya kelimeler yetmez. Üstelik senaryo kaleminin de muhteşem olduğunu bize en iyi şekilde ispat etti.



OLAĞANÜSTÜ OYUN

Evet oyuncu kadrosunun mükemmelliğini söylemeye gerek bile yok. Hepsi de gerçekten olağanüstü oyun sergilemişler.

Eltilerin ikincisi son dönemde yıldızı parlayan Merve Dizdar'dı. Üstelik benim yeğenim.

Çocukluğundan bu yana yetenek yumağımız, yaptığı son çalışmalarıyla, her gün bir adım daha sağlam bir şekilde yükselerek, basamakları tırmanmaya devam ediyor. Alice Harikalar Diyarı müzikalinde "Kedi" rolüyle zaten geleceğinin kapılarını aralamaya başlamıştı. İzlemeyenler için büyük kayıp bence. İnsan bu kadar mı gerçek bir kedi olur. Sanatçılığın sonradan olmayacağını, doğuştan bir Allah vergisi olduğunu bir kez daha anladım.



ŞAŞIRTICI SÖZLER

Evet! "Eltilerin Savaşı" filmi bayağı ses getireceğe benziyor. Tüm oyuncuların yolu açık olsun.

Şimdi, kafamı kurcalayan bir konu var ki; filmden sonra daha da aklıma takıldı.

İki eltinin anlaşma yüzdesi ne kadar acaba? İnternette biraz dolaşayım dedim.

Karşılaştığım en önemli sözlerden bir kaçı oldukça şaşırtıcıydı.



UZUN İNCE BİR YOL

"Kuma kuma ile anlaşmış, elti elti ile anlaşamamış"diye bir laf vardır. O yüzden anlaşamazlar. Bak Meghan ile Kate yediler birbirini. Royale de olsan, İngiliz de olsan, elti her yerde eltidir.

Büyük eltinin küçük eltiyi kendisine rakip görmesiyle ilintili durumdur. Aile içinde hele ki kaynananın gözünde büyüğün saltanatı bitmiş, yeni gelinin yani küçük eltininki başlamıştır. "Bu durum gelinler arasında kıskançlıklara neden olur ne yazık ki, sürekli kıyaslamalarla devam eden bir süreçtir bu." Bu tür söylemler bitmiyor. Eltilik konusu bayağı uzun ince bir yol. Kavgası da eğlencesi de bol. Dünyanın neresinde olursanız olun, aile içi kargaşalar insanlık tarihi kadar eski.



YARIŞ ATI GİBİYİZ

Herkes bir numara olmak istiyor.

Egoların dans ettiği bir durum söz konusu.

Takdir edilmek ve beğenilmek duygusundan vazgeçmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Birçok yazımda belirtmişimdir. Alkış alma merakımız, tüm ilişkilerimizi berbat ediyor.

Hepimiz sanki bir yarış atıyız. Önde olma isteği yüzünden başımız sorunlardan kurtulmuyor. Psikolojik eziklikler eninde sonunda patlak veriyor. En çok da aile içi travmaların yarattığı sonuçlar oluyor.

Benim de bir zamanlar eltim vardı. Şimdi düşünüyorum da; aramızda bir sorun var mıydı? Hayır sanmıyorum. Rahmetli kayınvalidem her ne kadar zaman zaman, bizi körüklese de biz pek aldırmazdık.

Sonuç olarak kendinizden eminseniz ve hayatta yapacağınız çok işiniz varsa, bu tür duygulara takılmıyorsunuz. Allah hepimize güzel aile ilişkileri nasip etsin.

Sevgiyle kalın...



GÜNÜN SÖZÜ

Elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz.

(Anonim)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın