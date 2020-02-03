KOÇ: LİDERLİK yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını unutmamalısınız.



BOĞA: BUGÜN, birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları yeniden koordine edebilirsiniz. Satürn, Oğlak burcunda ilerliyor.



İKİZLER: KENDİNİZİ ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olun. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz.



YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz. Maddesel konularla ilgili yeni değişimlere ihtiyaç duyacak ve şartları yukarıya çekeceksiniz.



ASLAN: UMUDUNUZU yollar üzerinde odaklaştırmak isteyebilirsiniz. Birçoğunuz, akademik kariyerleriniz için, hedef kişilere ulaşma çabalarınızı sürdürüyorsunuz. Bugün yeniden planlarınızı gözden geçirin.



BAŞAK: HİSSETTİKLERİNİZLE amaçlarınızın aynı yönde olması, uğraş vermeniz gerektiren konuların kolaylaşmasını sağlıyor.

Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz. Sürprizler var.



TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizde içsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sizin özgürlük tutkularınız partneriniz için problem teşkil ediyor. Özellikle size enerji verecek kişilerle birlikte olacağınız bir gün yaşayacaksınız.



AKREP: BUGÜN çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız.



YAY: YOĞUN temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.



OĞLAK: YAKIN arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız. Sıkılmadan çevrenizle paylaşıma açık olmanız, onları dinlemeniz, sizi farklı yapıyor.



KOVA: SİZİN için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. Çevrenizle aranıza mesafe koyabilirsiniz.



BALIK: SİZ, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sorumluluklar bugünlerde bunaltabilir.

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