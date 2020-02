KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda tereddütleriniz olmasın.



BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin bakmayı isteyeceksiniz. Geçmiş ve gelecek arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Gücünüzün farkında olmak size önemli boyutlar kazandıracak.



İKİZLER: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. Olaylara anında müdahale etmeniz gerekebilir.. Dengelerinizi yitirmeden eğlenceye de zaman ayırabilirsiniz. Ara, sıra gevşemelisiniz.



YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından da sevgiyle karşılanıyor. Sadece inatçı günlerinizde agresif oluyorsunuz.



ASLAN: Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve kişiliğinizle duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, sevdiğiniz kişinin bile hakkınızda kuşku duymasına sebep oluyorsunuz.



BAŞAK: Karşıt Merkür'den olumlu etkiler alıyorsunuz. İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz

tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Spor yapmaya vakit ayırmalısınız.



TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. . Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak, ağır ve güçlü kararlar alarak, geleceğinizi güvenle bakmak istiyorsunuz. Bugün öfkelerinizi kontrol etmelisiniz.



AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz. Soğuyan havalar sizi olumsuz etkiliyor. Sağlam bir bünyeniz olmasına rağmen, bir anda keyfiniz kaçıyor ve halsiz kalıyorsunuz.



YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, öfkeler ve iddialar konusunda denetimli gitmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmanız içim

çıkan fırsatları, kendi değerlerinizle karşılaştırabilirsiniz.



OĞLAK: Jüpiter'den aldığınız olumlu etki sayesinde kişisel görüntünüzde gözle görülür bir cazibe var. Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor.



KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.



BALIK: Bir çok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını göreceksiniz. Sadece; düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışmadan önce, karşı tarafın da fikrini almalısınız. Çok bireysel olmayın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın