KOÇ:

Disiplinli bir yapı sergilediğiniz için, bugün çevresel koşullarınızı zorlayacak ve yanınızda çalışan kişilerden tepki alacaksınız. Pratik yapınızı her alanda gösteriyorsunuz. Enerjinizin depolandığını görecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün ikilem yaratan sorunlardan uzak kalmayı başarmalısınız.



BOĞA

İç disiplininiz mükemmel. Planlarınızın doğru bir uygulayıcısısınız. Bugün duygusal paylaşıma herkesten fazla ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygularını dinlemek yerine biraz da siz düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye empoze edeceksiniz.. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannediyorsunuz.



İKİZLER:

Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal ilişkileriniz ön plana çıkarıyor. İş yaşantınızda sevmediğiniz kişilerle çalıştığınız zaman, motivasyonunuz düşüyor. Bugün bazı konularda düş kırıklığı yaşamak istemiyorsanız, karşılaşacağınız olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olun ve yaratıcılığınızın engellenmesine izin vermeyin



YENGEÇ:

Bazen sizi anlamak zorlaşabiliyor. Çevrenize yardımcı olmak istediğiniz bir gün. Fakat sizden beklenen isteklerin fazlalığı karşısında bocalamanız mümkün. Satürn karşıt evinizde ilerliyor, katılacağınız toplantılarda eski bir arkadaşınızın sizinle paylaşmak istediği çok şeyler olabilir. Bugün mide problemleri yaşayabilirsiniz.



ASLAN:

Çevre ilişkileriniz güçleniyor. İş potansiyelinizin yükselmesi ile birlikte kabınıza sığamayacaksınız. Güçlü kişilerden alacağınız destek, yaşadığınız iletişim sorunlarınızı çözüyor. Dikkat çekici bir gününüzdesiniz. Etkili konuşmalarınız nedeniyle karşı cinsin dikkatini çekeceğiniz bir gün yaşıyorsunuz.



BAŞAK:

Bugün tepe evinizde ilerleyen Ay, mesleki konularda ketum ve gizemli davranacağınızı gösteriyor. Size hiç yakışmıyor ama kıskançlığınız üstünüzde. Size söylenenlere aldırmıyor, kendi düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü olanları ile iş birliği içinde olmayı tercih edeceksiniz.



TERAZİ:

Bugün Ay, bilinçaltı duygularınızın artmasına neden olabilir. Bastırdığınız duygularınızın sizi rahatsız etmesinden etkilenmek istemiyorsanız, yaratıcılığınızı akıllıca kullanmalısınız. İşinizle ilgili çok çabuk kırılıyor ve panik içinde kendi başınıza çözüm, aramaya başlıyorsunuz. Zamanla yarışmak artık tarzınız oldu.



AKREP:

Bugün, ilişkilerinize daha istikrarlı ve farklı yaklaşacaksınız. Bazı kararlarınızı geciktirme konusunda dikkatli olmalısınız. Partnerinize istemeden sarf edeceğiniz konuşmalar, tartışmaları da beraberinde getirecektir. Ayrıca ailenizle ilgili eski sorunlar gündeme gelebilir. Dikkatli olmalısınız.



YAY:

Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayların yönünü biraz da zaman belirleyecek.



OĞLAK:

Nedenini anlayamadığınız bir gerginlik söz konusu. Size söylenen her şeyi ters algılıyorsunuz. Bugün Satürn burcunuzda ilerlerken, aşk ilişkilerinizi irdelemek zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin her türlü hareketlerinize kısıtlama getirmesini kabul eden bir yapınız yok. Aşkta kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor.



KOVA:

Düşündüğünüz her şeyi ertelemenizde yarar var. Planlarınızı gizli tutmalı ve olayların boyutları ile ilgili düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Kendinizi yenilemek istemenize rağmen, bazı engellerin düzelmesini beklemelisiniz. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getiriyorsunuz.



BALIK:

Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız Siz her zaman gizliliğe karşısınız. . Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek, gerçeğe daha fazla yaklaşıyorsunuz.



