KOÇ:

Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Mesleki konularda işlerinizin yavaşlamasını fırsat bilerek, ihmal ettiğiniz konuları gündeme getirmelisiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.



BOĞA:

Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız. Bazı konularda ki güvensizliğiniz sizi durgunlaştırıyor. Oysa, gerçeklerle yüzleşmeye başladınız artık.



İKİZLER:

Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Dış görünüşünüzün munisliği çevrenizdeki kişilerin yanılmasına neden oluyor. Bazen kendinizi aşırı zorluyor ve yoruyorsunuz.



YENGEÇ:

Enerjinizin oldukça güçlü olması, size bazı duygusal hatalar yaptırabilir. Bugün, olayların üzerine gitmek yerine, kendinizi geriye çekebilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda, sabit yapınızdan taviz vermek istemediğiniz için, karşınızdaki kişilerin tepkisini çekebilirsiniz. Mafsal ağrılarınız olabilir.



ASLAN:

Ay burcunuzda ilerliyor. Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız. Duygusal ilişkinizde, endişelere kapılmadan, onunla birlikte en doğru yolu bulmalısınız.



BAŞAK:

Aileniz ve kalıplarınız arasında kendinizi sıkışmış duygusuna kapılabilirsiniz. Hedeflerinizde ki, genişlemeler, sizi olumlu motive edecek. Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini görecek ve kafanızda bazı kıyaslamalar yapacaksınız.



TERAZİ:

Her zaman kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz. İçsel sesinizin sizi yönlendirmesi çok güzel olabilir fakat siz de yarattığı duygu karmaşasını da, yok sayamazsınız. Bugün, fikirleriniz ifade ederken bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.



AKREP:

Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Sizin dışınızda olan konularda bile yetenekleriniz ortada. Gerçek dostlarınızla, sizi çıkarları için kullananları ayırın.



YAY:

Ortaklık içinde olduğunuz kişilerin sizin üzerinizdeki etkisi oldukça büyük. Farklı fikirlere sahip olsanız bile, birbirinizden olumlu elektrik alıyorsunuz. Siz, yaşamınızı kolaylaştıran kişileri seviyorsunuz. Sağlık konusunda, sistemli hareketler edip, kaslarınızı çalıştırmalısınız. Uzun süredir kendinize yeterince özen göstermiyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın