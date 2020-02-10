Geçtiğimiz hafta hepimizi şaşkına çeviren bir salgın haberiyle sarsıldık.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişiye de virüsün bulaştığı söyleniyor.

Depremlerin, yangınların, uçak kazalarının ve insanlığı tehdit eden tüm bu olayların arkasındaki gerçek sebepler ne olabilir diye isterseniz bir araştırma yapalım.

Konumuz astroloji olunca; dünyayı saran bu felaketlerin kökenini ve yaptırımcı gücü olan gezegenleri bir gözden geçirelim istiyorum. 84 yıl sonra 2019 yılının 7 martında Uranüs Boğa burcunda yolculuğuna başladı. Toprak grubu olan Boğa bu Uranüs'ten hiç hoşlanmadı. Rahatı bozuldu. Sahiplendiği değerlerinden vazgeçmek zorunda kalabilecek mi sorusuyla tedirginlik içinde bekliyor. Bize asıl şoklar yaşatacak, hain ve korkusuz Plüton'un neler yapabileceği.



2008 DÖNÜM NOKTASI

Plüton ilk defa 1930 yılında keşfedildiğinde, Yengeç burcundaydı. Yengeç burcu aileyi, soy köklerini, güvenliği, konforu, toplumsal sınıfları, vatanseverliği ve toprak bütünlüğü gibi konuları temsil eder. Plüton bu konular dahilinde büyük bir yıkıma ve dönüşüme öncülük etmiş, Avrupa'da faşizmin temelleri atılmıştı.

Plüton'un Oğlak geçişi göz önüne alındığında, 2008 Türkiye için de önemli bir dönüm noktasıdır. Plüton'un bir burçta kalması ortalama 16 yıldır ve ortalama 192 yılda turunu tamamlar. Aynı senenin, yönetimle ilgili krizlerin ortaya çıktığı, siyasetin de yön değiştirdiği, her konuda kökten değişmeye başladığımız evre olduğunu görüyoruz. Türkiye, tarihinde ilk defa Plüton'u, natal Plüton'unun (Yengeç'te) karşısında ağırlamaya başladı.

Bu konum cezalandırılmak anlamına da geliyor. Bu demektir ki 2008'den beri, Türkiye bir nevi geçmişteki hatalarının kefaretini ödeme evresine giriş yaptı.



'RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER"

2019 yılında tutulmaların bir çoğu Yengeç ve Oğlak burcunda gerçekleşti ve 2020 yılında da aynı hızla devam edecek.

Haziran, kasım ve aralıktaki İkizler ve Yay burcunda olan tutulma özgürlük duygularımızı ve inançları bir kez daha sorgulayacaktır.

Plüton batı dünyasının bünyesinde, özellikle iş, ekonomi kaynaklı alanlarda acı dolu bir dönüşüme neden olacaktır. İş potansiyeli Doğu'ya taşınacak ve "güç" hiçbir ulusa bağlılığı olmayan kesime odaklanacaktır.



ABD'Yİ BEKLEYEN DEĞİŞİM

Transit boyunca "süper güç" sahibi kişiler ufak gruplar oluşturarak Plüton enerjisini kullanacaklardır. Bu noktada bu kişiler için demokrasiyi insanlara bırakmak elbette oldukça tehlikeli bir hal alacaktır. Amerika'nın doğum haritasında Plüton Oğlak Burcu'nda yer almaktadır.

Amerika Plüton'u Oğlak burcunda yer alan dünyada tek ülkedir. Şüphesiz ülkeyi büyük bir değişim beklemektedir.

Türkiye'nin de Plüton hukuksal işbirlikleri ve açık düşmanlar evindedir. Ülkemiz dünyadaki yerinin ne olduğuna dair bir yüzleşme yaşamaktadır. Bu acı verici olmaktadır. Her gün çevremizde tur atan ülkelerin maskeleri düşmektedir.



YENİ BİR ÇAĞ GELİYOR

Dünyayı değiştirecek olan nesil 2024'ten itibaren doğacak olan çocuklar olacaktır. Bu dönemde insanlığın gelişimini kökten değiştirecek keşifler yapılabilir. En son Plüton Kova transiti Fransız İhtilali'ne öncülük etmiştir. Reformist olan kova burcunda ilerleyecek olan Plüton dünyaya meydan okuyan bir neslin habercisi olacak. Bu yüzden 2024'ten itibaren bizi yeni bir çağın beklediğini ön görebiliriz.