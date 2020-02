KOÇ:

Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

BOĞA:

Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.. Bugün detaylar önemli olacak

İKİZLER:

Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen, hedefleriniz belirgin olacak Bugün Ay'ın konumu; maddi konularla ilgili çalışmalarınızı yoğunlaştırırken, bu konuda size belirli bir disiplin sağlıyor. Kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ:

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

ASLAN:

Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugün partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz.

BAŞAK:

Motivasyon gücünüz oldukça yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak Çevrenizde yaşadığınız değişimler konusunda bir çok aktivite ilginizi çekecektir.

TERAZİ:

Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP:

Bugün evrenizde yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor. Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. Fakat siz, amaçlarınız doğrultusunda yaşadığınız için, düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.

YAY:

Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak. Gecikmiş işlerinizi tamamlamak için, önünüze çıkacak fırsatları yeniden gözden geçirmelisiniz.

OĞLAK:

Bugün, çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketum bir tavır içindesiniz. Bazı olayları tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz. Onların size karşı tutumlarından farklı sonuçlar çıkarmadan önce, olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA:

Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Bugün, kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Kendinize iş icat etmekte üstünüze yok. Her taşın altından kalkıyor ve işinizi başarıyla yapıyorsunuz. Gizli takdirler sizin için.

BALIK:

Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız. Bugün günlük temponuzun yoğunluğunu bir plan dahilinde uygulamalısınız.Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte oldukça profesyonelce davranıyorsunuz. Metabolizmanızla ilgili aksaklıklar söz konusu.