KOÇ:

İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kafanızın karışık olması nedeniyle, bitirilmesi gereken bir takım işlerinizi, geciktirebilirsiniz. Bugün, olayların çift yönlerini düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlayacaksınız.



BOĞA:

Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.



İKİZLER:

Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınızın bazı konularda sizin fikrinizden yararlanmak isteyecekler. Bağımlı yaşamak sizi her anlamda sıkıyor. Bugün ayak sağlığınız önemli.



YENGEÇ:

Ay burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.



ASLAN:

İş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımları ve sizin inatçı tutumunuz, bazı istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bugün, beklediğiniz haberler konusunda acele etmemelisiniz.



BAŞAK:

Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler bazı şeylerin farkındalar. Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.



ASLAN:

İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir gün. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda kapris yapabilirsiniz. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Özgürlük duygularının baskın olduğu çok az kişiden birisiniz.



TERAZİ:

Bugün düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız. Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.



AKREP:

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini görecek ve kafanızda bazı kıyaslamalar yapacaksınız.



YAY:

İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. İnsanlar üzerinde etkiniz oldukça yüksek ve duygusal konuşmalar sergiliyorsunuz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.



OĞLAK:

Çevresel ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden ortaya çıkacaktır. . Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, duygusal ve kişisel değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.



KOVA:

Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Gelen tekliflere karşı temkinli yaklaşmanızda fayda var.



BALIK:

Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. Bugün yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. İlginçliğinizin sırrı, farklı boyutlarda olmanızdan ileri geliyor. Sezgilerinizin fazla gelişmiş olduğunu siz de biliyorsunuz..Çevrenizle aranızda gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok