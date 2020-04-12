KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz.

BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice sağlayacaksınız.

İKİZLER: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, geri giden Merkür yüzünden kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Kariyerinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmamalısınız. Bu dönemde unutkanlığınız artabilir, dikkatsiz davranışlar nedeniyle kazalara karşı dikkatli olun..

ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize bu konuda önem verin.

BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak bu sizin elinizde.

TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinizi erken farkına vararak önlem almalısınız.

AKREP: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz. Aşk ve duygusal ilişkilerinizde seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bu dönem, alınganlığınız artacak. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz hep yüksek seyredecek.

YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz.

OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da, neden oluyor. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.

KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız. Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Yanlış ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Evliyseniz veya ciddi bir partneriniz varsa, onunla güzel günler geçireceksiniz.

BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde işle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten, spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki sürtüşmeler yüzünden ruhsal dengeniz bozulabilir.