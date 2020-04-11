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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.04.2020, 00:00

KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması nedeniyle, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.

BOĞA: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Bugün rekabetçi davranacaksınız

İKİZLER: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

YENGEÇ: Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz.

ASLAN: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir, iletişim yoğunluğu söz konusu olacak. Mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.

BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü olduğu bir gün. İletişimde olacağınız kişilerin, yaşantınıza olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.

TERAZİ: Enerjinizi yeterince kullanamayabilir ve sağlık konusunda hassas hissedebilirsiniz. Yanınızda çalışanların beklentilerinden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili yaklaşmalısınız.

AKREP: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün çevresel sorumluluğunuzun oldukça farkındasınız. Ay'ın şu anki konumu başarınızı destekliyor.

YAY: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler bugünlerde önem kazanabilir, onlara vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.

OĞLAK: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün olacak. Size anlatılar her şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Bugün anaç yönleriniz ön planda olacak.

KOVA: Bugün Ay bilinç altınızı etkiliyor. Gizliliğe karşı meyliniz var. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları abartabilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilir, bir çok yeni iş için başlangıçlar yapabilirsiniz.

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