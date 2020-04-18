KOÇ:

Merkür burcunuzda ilerliyor ve zihinsel enerjinizde inanılmaz bir artış mevcut. Duygusal dengelerinizi bozmak istemiyorsunuz. İsteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Uç noktalarda dolaşmanız ilişkinizin zorlanmasına neden oluyor. İsteklerinize fren yapmanız bir gün.



BOĞA:

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Bugün, isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz.



İKİZLER:

Yollardan beklediğiniz haberlere göre yaşantınızı yönlendirmek istemeniz hata.. Yönetici gezegeniniz Merkür Koç'ta ilerlerken, maddi değerlere daha fazla değer vermenize neden oluyor. Aşkınızı somut olaylara dökmekten yanasınız. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkü değil. Bugün, kendinizi dingin hissedeceksiniz.



YENGEÇ:

Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. Özellikle iş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.



ASLAN:

Sizin kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. İyice sinirlendiğiniz anlarda bu hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Tartışmalardan çekinmeyen, ne düşündüğünü anında söyleyen bir yapınız var. Hiç kimse sizi yönetemiyor. Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor.



BAŞAK:

Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İdealleriniz doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.



TERAZİ:

Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Bugün, yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Kendinizi ispat etme ihtiyacı içindesiniz. Karşıt evinizde Güneş ilerlerken, kişisel hırslarınızı da ön plana çıkarıyor. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, çalışma temponuzu arttırmanıza neden olacak.



AKREP:

Bugün, yerinizde duramıyor ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek.. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir, istediğiniz ortamlarda bulanamıyordunuz. Artık kendinizi daha da iyi ifade edebileceksiniz.



YAY:

Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için, elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak. Ay'ın bulunduğu konum, sizi olumsuz etkiliyor.



OĞLAK:

Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz Ay'ın bulunduğu konum ve Başak'ta retro yapan Jüpiter mantıklı düşüncelerinizi ortaya dökerken, sizi daha çekici kılacaktır. Bugün, herkesi şaşırtan davranışlarınızla oldukça ilgi göreceksiniz. Vurgulayıcı tavırlarınız göz dolduracak.



KOVA:

İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Bugün Ay, işinizle ilgili değer yargılarınızda tutucu davrandığınız zaman, başarılarınız daha da gecikebileceğinizi gösteriyor. Satürn fikirlerinizde sağlamlık verirken, inatçı yönlerinizi daha da ortaya çıkaracaksınız. Köklü düşüncelerinizi esnetmelisiniz.



BALIK:

Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Bugün, yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.