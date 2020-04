KOÇ:

Bugün aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır.



BOĞA:

Bugün,gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak her zaman olumlu sonuç vermiyor. Yaşam şartlarınızla ilgili değişimler canınızı sıkabilir. Dikkatli olmalısınız.



İKİZLER:

Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.



YENGEÇ:

Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.



ASLAN:

Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Bugün, güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var.



BAŞAK:

Kendinize taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşama tarzınızı benimsemek isteyeceksiniz. Bugün, birlikte çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını önemsemeli ve duygusal olaylarını takibe almalısınız. Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de, şimdilik beklemeyi yeğlemelisiniz



TERAZİ:

Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz performansı sağlamak için uygun zeminleri hazırlamak zorundasınız.



AKREP:

Bugün, bir çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz; bir çok sorunu ve olayları da beraberinde getiriyor. Siz farklı konuları bir arada kombine edebilen bir yapıya sahipsiniz.



YAY:

Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz. Karşılıklı çatışma içinde geçen bir birlikteliğin hiçbir faydası olmayacağını farkında olmalısınız.



OĞLAK:

Bugün, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz ve gereken desteği vermelisiniz. Sakin davranırsanız kazanacaksınız.



KOVA:

Bugün, maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddütler yaşamak yerine, önce girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.



BALIK:

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.