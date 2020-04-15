KOÇ:

Sevdiğiniz kişi ile ortak proje yapma fırsatı yakalayabilirsiniz...Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek açısından temkinli davranmak zorundasınız. Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz.



BOĞA:

Ortaklaşa yaptığınız çalışmalarınızda alacağınız verim; sorunlarınıza karşı atacağınız mantıklı adımların sizin inisiyatifinizde olmasına bağlı. Fakat, çok fazla talepkar olmayın. Yoksa, ihtiyaç duyduğunuz çevre koşullarını kaybedebilirsiniz. Bu arada, partnerinizle yapacağınız alış-verişte sert reaksiyonlarda bulunmayın.



İKİZLER:

Düşüncelerinize destek aradığınız gün içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çevrenizde gelişen olaylara katılmak istemeyeceksiniz. Duygusal bağlarınızın güçlenmesi ve ikili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalamanız, sizin için motivasyon kaynağı oluyor. Bugün, dostlarınıza vereceğiniz desteğin önemli olduğunu unutmamalısınız.



YENGEÇ:

Çevrenizde sizin öncülük yapabileceği bir aktivitenin başlangıcını yapacaksınız. Kendinizi ifade etme konusunda oldukça başarılısınız. Mars'ın konumu nedeniyle enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kişisel çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanacak, sosyal ilişkilerinize olumlu yansıtacaksınız. Bugün, ortak karar vererek, değişik ortamlarda bulanacaksınız.



ASLAN:

Maddi konulara sıkı bir disiplin getirmenin zamanı geldi. Çevrenizde sevgisel bağların önemli olduğu biliyor ve partnerinizle, onun da hoşuna gidecek ortak davranışlar içinde olmak istiyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle yeni açılımlar söz konusu olacak. Bugün, partnerinizle eski olayların tartışması içine girmemelisiniz.



BAŞAK:

Önemsiz konular üzerinde zaman harcayacağınız bugün; düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Birlikte çalıştığınız kişilerin isteklerini görmezlikten gelmemelisiniz. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.



TERAZİ:

Kişisel tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Bugün partnerinizle, size uzak olan konuları tartışabilir ve gereksiz bir kırgınlık yaşayabilirsiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelme planları yapıyorsunuz.



AKREP:

İsteklerinizde iddiacı davranarak, arkadaşlarınız arasında fevri davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Siz kendinizi anlatırken, yanlış bir yol seçiyorsunuz. Bencillikle suçlanmaktan çekinmemeli ve hiç kimseye ödün vermemelisiniz. Bugün yeni bir çalışmanın ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Biraz gizliliğe ihtiyacınız var.



YAY:

Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Yaşamınızın aksayan yönlerini yeniden almak için uygun bir gün. Planlı hareket ettiğiniz zaman, istediğiniz sistemi kuracaksınız. Sabırlı olmak size iyi gelecektir.



OĞLAK:

Ay burcunuzda ilerliyor. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak için, para barometrenizi yükseltmek zorundasınız. Bugün yapacağınız çalışmalarda yeni hevesleriniz göz dolduracak. Beklediğiniz desteğin, karşı taraftan geleceğini görmek sizi rahatlatacaktır. Çalışma hayatınızda farklı bir platform önünüze serilecektir



KOVA:

Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.



BALIK:

Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevrenizde oluşan her türlü olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaştığınız için, çoğu kez yalnızlık duygusu içindesiniz., Bugün derin bir sorgulama duygusuyla hareket edeceksiniz. Yaratıcılığınızı engelleyebilirsiniz.