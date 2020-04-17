KOÇ:

Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, içsel dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak. İlişkiniz gereği ortaya çıkan koşullarda baskın taraf olma isteğiniz, küçük sürtüşmelere meydan veriyor.



BOĞA:

Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişisel motivasyonunuzun olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz. Çevrenizde daima size inanan dostlarınız olsun istiyorsunuz.



İKİZLER:

Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız.



YENGEÇ:

Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi ve çevresel yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor., Olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz.



ASLAN:

Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Sınırlarınızı aşmalısınız. Sindirim sisteminizin hassas olduğunu biliyor, yiyeceklerinizi dikkatsizce seçiyorsunuz.



BAŞAK:

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. Bugün içsel disiplininizin önemli olduğu bir gün.



TERAZİ:

Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı fakat iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Çevrenize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz. Sonuç lehinize gelişecek



AKREP:

Siz duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz Karışık işler size göre değil unutmayın.. Dizlerinizle başınız dertte. Acele hareket etmeniz yanlış hareketler yapmanıza sebep oluyor.



YAY:

Kova burcunda ilerleyen Ay size yoğun duygular veriyor. Düşüncelerinizi sergilerken, sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine, daha cesur ve aktif davranarak, partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Fakat sizde biliyorsunuz ki, siz gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz..



OĞLAK:

Özel duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla, yaşamı sorgulayarak ilerliyor ve duygu yoğunluğu yaşadığınız konularda, daha da başarılı oluyorsunuz. Bugün Ay size farklı duygular sunuyor.



KOVA:

Ay, burcunuzda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güveniyorsunuz. Bugün kendinize yönelmelisiniz.



BALIK:

İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Kendinizi çevrenizden soyutlamanız gereken bir gün değil.