KOÇ:

Bugün çevresel ilişkilerinizin detaylarına takılabilirsiniz. Duygusal davranmak yerine akılcı düşünürseniz, her şeyin hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. İkilem yaşamak yerine taviz vermeyecek bir yöntemle yaklaşırsanız, olayların size döneceğini göreceksiniz.



BOĞA:

Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.



İKİZLER:

İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz .Bugün, düşüncelerinizde bir çok kombinasyon mevcut. Seçimlerinizi yaparken, alınızın karışmasına izin vermemeli ve ileriye dönük planlarınızı akıllıca yapmalısınız.



YENGEÇ:

Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.



ASLAN:

Kendinizi aşma konusunda cesur davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yaşadığınız olaylardan, ödün vermek istemiyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, ortak arkadaşlarınızla yeni bir fikir üretme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Onların ilginç fikirleri, sizin yapacağınız çalışmalar için, farklı bir portvöy oluşturuyor.



BAŞAK:

Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Ay'ın bulunduğu konum, hedeflerinizi belirlemek istediğinizi gösteriyor. Yaşadığınız çelişkilerden bir an önce kurtulmalısınız. Kariyerinde beklenti içinde olanlar, amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.



TERAZİ:

Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Küçük detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır. Bugün, beklentilerinizle ilgili düşüncelerinizi yollarla ilgili detaylarda takılı olduğunu unutmamalısınız. Duygusal konularda derin düşünmenizi sağlayan olayların ortasında kalabilirsiniz.



AKREP:

Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Bugün derin düşünceler içindesiniz. Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz. Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermek yerine olaylara müdahale etmelisiniz.



YAY:

Karşılıklı duygusal ilişkilerde, partnerinizin size karşı davranışlarınızdan çeşitli anlamlar çıkarmanız mümkün. Bugün, karşı tarafın tepkileri karşısında tereddütler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizin sınırları içinde kısıtlamaların olmadığını ona anlatmalısınız. Duygusal konularda ise, partnerinizin düşüncelerinden ödün vermediğini biliyorsunuz.



OĞLAK:

Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Ruhsal yapınızı zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçmelisiniz. Aslında, değişim size iyi gelecektir.



KOVA:

Yaşamınızla ilgili yeni değişimlere hazırsınız. Bazı konularda, partnerinizle geliştirdiğiniz ortak gayretlerinizin ve özel yeteneğinizin ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Bugün katılacağınız davetlerde, fevri düşünceleriniz başlangıçta ilgi çekebilir fakat daha sonra size performans kaybettirebilir. Değişim konusunda dikkatli olmalısınız.



BALIK:

Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün, ailenizin fikirler karşısında bocalamanız mümkün. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, kendinizi anında geri çekiyor, savunmaya geçiyorsunuz