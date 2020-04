KOÇ:

Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz. Bu konuda dengeleri korumazsanız, sizin için daha önemli olan iş konularında göremediğiniz kayıplara uğrayacaksınız.



BOĞA:

Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz. Mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz. Bu tür hareket tarzı sorunların artmasına neden olabilir oysa küçük tavizlerle durumu daha kolay çözebilirsiniz.



İKİZLER:

Özellikle, son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz sizin lehinize olacaktır. Aceleci ve aklınıza geldiği an sonuca gitmek istemeniz nedeniyle olayı daha da geciktireceksiniz.



YENGEÇ:

Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Çünkü, bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir. Kişisel başarının önemli olmadığı bu ortamlarda değişikliğe ihtiyacınız var.



ASLAN:

Yakın dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak. Bu şekilde yaklaşımlar sizi motive ediyor çünkü, ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.



BAŞAK:

Size yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Bugün de yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma platformu oluşturacak ve araya mesafe koyduğunuz kişiniz samimiyetini gözleyeceksiniz.



TERAZİ:

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. İşte yine size iyilik yapmanız için, size fırsat doğuyor. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz..



AKREP:

Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor fakat seçenekler arasında bocalıyorsunuz.



YAY:

Yeni proje ve işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. İşte bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız. Çünkü, bir konuda anlatılan değişik anlatımlardan etkileniyor ve kararsız bir şekilde ortada kalıyorsunuz. Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.



OĞLAK.

Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer siz de ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Bu vesile ile, arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aradaki mesafelerin yumuşadığını görmek sizi motive edecek.



KOVA:

Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi biraz daha temkinli olmaya yöneltmeli. İnanın, kazançlı çıkacaksınız.



BALIK:

Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönem. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz