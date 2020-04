KOÇ:

Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.. Fırsatları doğru kullanmalısınız.



BOĞA:

Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz.



İKİZLER:

Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konulara dikkat edin.



YENGEÇ:

Venüs'ten olumlu destek alıyorsunuz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza gelmesi söz konusu.



ASLAN:

Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz.



BAŞAK:

Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız. Çevrenize yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız.



TERAZİ:

Burcunuzun mantık burcu olduğunuzu biliyorsunuz. Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var.



AKREP:

Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. İlişkilerinizde başarılısınız.



YAY:

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, zorlanıyorsunuz.



OĞLAK:

Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız..Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın.. Aşk konusunda onunla ilgili düşüncelerinize farklı bir şekilde yaklaşın.



KOVA:

Planlı bir şekilde davrandığınız zaman , olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Başlatacağınız çalışmalara bireysel yapmak isteyebilirsiniz.



BALIK:

Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Çünkü, bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutuyorsunuz..