KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: Özgün davranışlar sergilerken, hiçkimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.
BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.
TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.
AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.
Ortaklarınızla veya birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alacaksınız. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.
Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
BALIK: Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Biraz daha dikkatli olmalısınız.