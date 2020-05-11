KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli düşünmelisiniz.



İKİZLER: Özgün davranışlar sergilerken, hiçkimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.



ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.



BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.



TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

Dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.



AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.



YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alacaksınız. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.

Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.

Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.



BALIK: Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Biraz daha dikkatli olmalısınız.