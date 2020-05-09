KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evdeki değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



BOĞA: Bilinçaltınızın pozitif enerjiyle yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.

Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



İKİZLER: Bugün enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusunda olmak sizi olumsuz etkiliyor.



YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyebileceksiniz.



ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularda karışık düşünceler içindesiniz.



BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Kendinize güveneceğiniz işleri başaracak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.



TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili kararların sonuçlarını çok çabuk göreceksiniz.



AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde zincirleme işlerin üstesinden geleceksiniz.



YAY: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir.

Çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çabuk geçecek ve dinginleşeceksiniz.



OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.



KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak.

Kendi düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları abartıyorsunuz.



BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Bazı kişilerle aranızda problemler oluşabilir.