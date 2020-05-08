KOÇ: Maddi konularda istediğiniz çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz.

Bugün emin olmadığınız konular yerine iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.



BOĞA: Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz.

Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.



İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Akılcılık size başarıyı getiriyor. Bugün karşıt Ay'ın etkisiyle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var . Tekliflere hazır olun.



ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler sosyal yönlerinizi güçlendiriyor.



BAŞAK: Mesleki konularda tereddütleriniz var. Merkür'ün Boğa'da ilerlemesi yüzünden kafanız bir hayli karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli olmalısınız.



TERAZİ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına çabalar harcamanız kolay bir olay değil.



AKREP: Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız.

Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.

Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



YAY: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün olmanıza rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmaj değişikliğine rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.



OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın önereceği fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışma arzunuzu hissettirin.



KOVA: Yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.



BALIK: Bugün kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.

Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün yaşayacak ve yaşatacaksınız.