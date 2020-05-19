KOÇ: Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor.
Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz.
Finansla ilgili temkinli davranıyorsunuz.
BOĞA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.
Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
İKİZLER: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.
Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.
YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
ASLAN: Çevrenizde enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir.
İskelet sisteminizi korumalısınız.
BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizem içine girebilirsiniz.
Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
TERAZİ: Merkür, İkizler'de ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir.
AKREP: Tavırlarınızda bir inatçılık gözleniyor.
Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir.
YAY: Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.
KOVA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı canlandırabilirsiniz. Öfkenizi dengeleyin.