KOÇ: Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor.

Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz.

Finansla ilgili temkinli davranıyorsunuz.



BOĞA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.



İKİZLER: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.

Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.



YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.



ASLAN: Çevrenizde enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir.

İskelet sisteminizi korumalısınız.



BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizem içine girebilirsiniz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.





TERAZİ: Merkür, İkizler'de ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir.



AKREP: Tavırlarınızda bir inatçılık gözleniyor.

Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir.



YAY: Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.

Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.



KOVA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı canlandırabilirsiniz. Öfkenizi dengeleyin.

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