KOÇ: Sorumluluklarınız canınızı sıkıyor.

Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.



BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.



İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişimler yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor.



YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. İlişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor.



ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.



BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek.

Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.



TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantılar için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz.

Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.



AKREP: Küçük ve kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz.

Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarında istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Etkin ve cazibeli yapınızla etkileyicisiniz.



YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler için yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.

İşlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.



OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz.

Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem.



KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.

Sorunların dışında kalmayı başardığınızda sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.



BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.