KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden pek memnun kalmayabilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizdekilerle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için, size fırsat doğuyor. Olaylara sakin yaklaşmalısınız.



İKİZLER: BUGÜN kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Yeniliklere ihtiyacınız var.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDE oluşan birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.



ASLAN: BUGÜN önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz.



BAŞAK: BUGÜN tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyorsunuz fakat hesap vermek istemediğiniz için, çevrenizden sizi yargılayanlar olabilir.



TERAZİ: DUYGULARINIZLA baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

AKREP: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda sabırlı olmalı ya da yakın iş arkadaşınızın yardımını isteyin. Kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredebilirsiniz. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal konuları arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde bırakıyorsunuz. Değişen değerlerden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

KOVA: BİR çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerine aldırmıyorsunuz. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen küçük hataların düzeltme süresini uzatıyorsunuz.



BALIK: FİNANS konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almalısınız. Maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.