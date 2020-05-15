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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.05.2020, 00:00
Koç: Partnerin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz.
Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.

Boğa: Bugün çevre iletişiminiz mükemmel sergileyecek ve enerjinizi ilişkilerinize olumlu yansıtabileceksiniz. Siz güçten yanasınız fakat çevrenize yardım etmeyi de oldukça çok seviyorsunuz.

İkizler: Çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Fikir ve düşüncelerinizdeki yaratıcılık ile özgünlük, her anlamda sizi ve gizli yönlerinizi gözler önüne serecek.

Yengeç: Bugün uzaktaki sevdiklerinizden iyi haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlarınız var. İsteklerinizle partnerinize duygusal anlamda motive edici durumlarınız mevcut.

Aslan: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde yapıcı paslaşmalar olacak. Yaratıcılığınızı karşınızdakilere aktarabilirseniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacaksınız.

Başak: Arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içimde olacaksınız. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Konuşarak halledeceğiniz konular mevut.

Terazi: Özgüveninizin sağladığı konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. İş arkadaşlarınızla oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, veriminizi artırıyor.

Akrep: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddiyata dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek.

Yay: Çekiciliğinizİ ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz.
Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak. Sevdiğiniz kişiyi büyüleyerek hayranlığını artabilirsiniz.

Oğlak: Bugün partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.
Değişken duygular içindesiniz.
Sezgileriniz güçleniyor ve olaylara hızlı çözüm getiriyorsunuz.

Kova: Bugün doğallığınızla ses getirmek istiyorsunuz.
Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

Balık: Duygusal enerjinizde yükselmeler söz konusu. İş birliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.
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