Koç: Partnerin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz.
Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.
Boğa: Bugün çevre iletişiminiz mükemmel sergileyecek ve enerjinizi ilişkilerinize olumlu yansıtabileceksiniz. Siz güçten yanasınız fakat çevrenize yardım etmeyi de oldukça çok seviyorsunuz.
İkizler: Çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Fikir ve düşüncelerinizdeki yaratıcılık ile özgünlük, her anlamda sizi ve gizli yönlerinizi gözler önüne serecek.
Yengeç: Bugün uzaktaki sevdiklerinizden iyi haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlarınız var. İsteklerinizle partnerinize duygusal anlamda motive edici durumlarınız mevcut.
Aslan: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde yapıcı paslaşmalar olacak. Yaratıcılığınızı karşınızdakilere aktarabilirseniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacaksınız.
Başak: Arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içimde olacaksınız. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Konuşarak halledeceğiniz konular mevut.
Terazi: Özgüveninizin sağladığı konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. İş arkadaşlarınızla oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, veriminizi artırıyor.
Akrep: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddiyata dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek.
Yay: Çekiciliğinizİ ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz.
Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak. Sevdiğiniz kişiyi büyüleyerek hayranlığını artabilirsiniz.
Oğlak: Bugün partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.
Değişken duygular içindesiniz.
Sezgileriniz güçleniyor ve olaylara hızlı çözüm getiriyorsunuz.
Kova: Bugün doğallığınızla ses getirmek istiyorsunuz.
Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz.
Balık: Duygusal enerjinizde yükselmeler söz konusu. İş birliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.