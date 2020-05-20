KOÇ: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.



BOĞA: Özgürlük duygularınız belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Güçbirliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.

Kendinizi denetlemekten vazgeçin.



İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. İş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.



ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.



BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktiviteler yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak için uygun bir gündesiniz.



TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.



AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.



YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.



OĞLAK. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.



KOVA: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.



BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.