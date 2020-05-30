Bugün risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar için zor dönem.



Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetmede pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.



Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.



Ciddi bir ilişki için öncelikle sabır göstermelisiniz. Maddi konularda gerilemeler olabilir. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almamalısınız.



Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.



Atacağınız her adım, size yoğun başarıların ilk adımlarını verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz.. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.



Bu dönem, eski dostlarınızla haberleşebilirsiniz. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal ve akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, sizi önemli konumlarda kişilerle iletişiminizi sağlayacak.



Maddi i konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir.



Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında sorunlarla başa çıkmak zorundasınız. Sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz.. Doğru mantıklarla, olumlu adımlar atacaksınız.



Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. . Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz.



Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını sağlamak adına parasal kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak.



Ailenizin maddi kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm parametrelerinizin önüne geçecek. Yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.