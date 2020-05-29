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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.05.2020, 00:00

KOÇ: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin.
Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir. Aldırmayın gitsin.

BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor.
Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size maddi konularda destek verebilir.

İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla konuşurken bazen gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz.
Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz.
Bu yapınızı en kısa zamanda dağiştirin.

YENGEÇ: Enerjinizin farkındasınız. Bugün maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.
Hesaplarınızı ince bir şekilde yapmanız size disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.

ASLAN: Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir.

TERAZİ: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.
Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.

AKREP: Aşk yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bugün değişik bir karizmaya sahipsiniz.

YAY: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.
Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.

OĞLAK: Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.
Sadece, riskleri unutmamalısınız.
Sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor.
Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz.

KOVA: İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey iyi olacak.
Katılacağınız bazı toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız.

BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

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