KOÇ: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin.

Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir. Aldırmayın gitsin.



BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor.

Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size maddi konularda destek verebilir.



İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla konuşurken bazen gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz.

Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz.

Bu yapınızı en kısa zamanda dağiştirin.



YENGEÇ: Enerjinizin farkındasınız. Bugün maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.

Hesaplarınızı ince bir şekilde yapmanız size disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.



ASLAN: Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.



BAŞAK: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir.



TERAZİ: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.



AKREP: Aşk yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bugün değişik bir karizmaya sahipsiniz.



YAY: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.

Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.



OĞLAK: Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Sadece, riskleri unutmamalısınız.

Sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor.

Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz.



KOVA: İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey iyi olacak.

Katılacağınız bazı toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız.



BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.