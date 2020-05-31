KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı. Sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmamalısınız.

İKİZLER: HAKKINDA konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.



YENGEÇ: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.



ASLAN: DOSTLARINIZLA gücünüzü birleştirebilir ve onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altına giriyorsunuz.



BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal olarak yenilenmiş hissediyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin yüzünden hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz.

AKREP: GELİŞEN olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu etkileyecek. Başkalarının yaşamını merak edebilirsiniz.

YAY: BİRLİKTE olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.

OĞLAK: YÖNETİCİLERİNİZLE güçlü bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.

KOVA: ARADIĞINIZ destek; kariyer aşamasında önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.

BALIK: PARTNERİNİZLE birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz. Sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmelisiniz. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.