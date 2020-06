KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz olmalı.



BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak.

İş birliği yaptığınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüştekilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.



YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalı ve tepki almamalısınız.



BAŞAK: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanlar sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.



AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağ duyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz.. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.



YAY: CANLI bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.

Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.



OĞLAK: YAŞAMIN her anında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emeksiz bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.



KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.

Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.



BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dostlar konusunda seçici oluyorsunuz.