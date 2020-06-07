KOÇ: YAPMAYI düşündüğünüz bir çok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.



BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Adalet duygunuzu herkes takdir ediyor. Partnerinize çok ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.



İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayları uçta yaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.



YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.



ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailevi ilişkileriniz çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.



BAŞAK: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Tavize yer vermediğiniz için bazı gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendi sorunlarınızı kafanıza çok takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü sorununuza çare bulabilecek kapasiteniz var, biliyorsunuz.





AKREP: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.



YAY: PARTNERİNİZLE işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



OĞLAK: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar tarzınızın dışına çıkabilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.



KOVA: MADDİ konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin iş ilişkilerine destek verip onu denetlemeniz gerekebilir.



BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün araştırmacı tarafınız daha da atağa kalkıyor.

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