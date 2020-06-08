KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.



BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalı ve onlarla güç birliği ihtiyacındasınız. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.



YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı bir tavır sergiliyorsunuz.

Olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.



BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri.



TERAZİ: Kısa yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir ve ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: Jüpiter'den önemli destekler alıyorsunuz.

Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.



YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız.

Sizi zorlayacak işlerden hoşlansanızda, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.



OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın.

Meselelerinizin temelini incelerken, çevrenizi de düşünün. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, hemen savunmaya geçiyorsunuz.



KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Olayları koşullardan bağımsız olarak düşünün.



BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündemde. Çalışmalarınızdan dolayı, takdir göreceksiniz.

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