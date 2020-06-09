KOÇ: HEDEFLERİNİZDE ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.
BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.
Uranüs'ten aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.
İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.
YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.
ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve çevrenizde desteklendiğinizi görmek, sizi daha da güçlendirecek.
BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, olumlu bir etki bırakacaksınız. Bugün, kısa yoldan çözümler getireceksiniz.
TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
AKREP: KETUM davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
AY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin.
OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız sizi zorlayacaktır.
Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.
KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğiniz bir gün, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı saklamalısınız.
BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esnetmelisiniz.