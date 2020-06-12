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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.06.2020, 00:00

KOÇ: MARS'IN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
Çıkan fırsatların değerlendirmelisiniz.

BOĞA: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
Gözünüzden bir şey kaçmıyor.

İKİZLER: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.
Yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.

ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacaksınız ve yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalar da açık olacaksınız.

BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün Yengeç'te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kitlenmenizi sağlayacak. Katkı sağlayacak her türlü koşulu gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.

AKREP: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz başarı getiriyor. Doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

YAY: GÜNEŞ karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için bir neden yok.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
Rutin işleri seviyor ve karşıt Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi gösteriyor.

BALIK: BU dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek.

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