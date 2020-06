KOÇ: MARS'IN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

Çıkan fırsatların değerlendirmelisiniz.



BOĞA: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.

Gözünüzden bir şey kaçmıyor.



İKİZLER: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.

Yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.



YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.



ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacaksınız ve yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalar da açık olacaksınız.



BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün Yengeç'te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kitlenmenizi sağlayacak. Katkı sağlayacak her türlü koşulu gözden geçirmelisiniz.



TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.



AKREP: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz başarı getiriyor. Doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.



YAY: GÜNEŞ karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için bir neden yok.



OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.

Rutin işleri seviyor ve karşıt Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.



KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi gösteriyor.



BALIK: BU dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek.