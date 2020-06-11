KOÇ: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.



BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.



YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.

Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız.

İnatçı tavırlarınızın nedeni anlaşılmasa da dostlarınız hak verecektir.



ASLAN: MESLEKİ konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız.

Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini görmenin olumlu yansımalarını alıyorsunuz.



TERAZİ: İŞİNİZDE yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.

Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.

Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: AŞKA önem veren biri olarak, her zamankinden çok daha fazla duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde zamanla çözüldüğünü göreceksiniz.

Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği, bu süreçte bir rahatlama yaşamanıza neden olacak.



BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.