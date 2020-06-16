KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.

Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz.

Aile ilişkileri çok önemli.



YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek.

Alınganlığınız tavan yapabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: Geleceğinizin alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.

Rakipleriniz sizi takip ediyor.



TERAZİ: İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.



AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak duygularınızın her zamankinden çok daha yoğun olacağını bilmelisiniz.

Partiden partiye koşarken, bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.



KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.

Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

Sorunların üstesinden geleceksiniz.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız Çevrenize önem vermelisiniz