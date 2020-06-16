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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.06.2020, 00:00

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz.
Aile ilişkileri çok önemli.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek.
Alınganlığınız tavan yapabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

BAŞAK: Geleceğinizin alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.
Rakipleriniz sizi takip ediyor.

TERAZİ: İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak duygularınızın her zamankinden çok daha yoğun olacağını bilmelisiniz.
Partiden partiye koşarken, bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.
Sorunların üstesinden geleceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız Çevrenize önem vermelisiniz

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