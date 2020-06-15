KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle buluşma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize kanıtlamak isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakınlarınızdan faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizde kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetine karşı gereken karşılığı vereceksiniz.

Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.



YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir.

Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz sizi izliyor.



TERAZİ: İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkiniz rutin halde. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: Aşka önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalarda olduğunuz zaman, huzursuzlaşıyorsunuz.

Uykunuzu ihmal etmeyin.



KOVA: Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermedikçe, ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenizi önemsemelisiniz.