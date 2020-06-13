KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor.

Yolculuklar gündemde. Bugün konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.



BOĞA: Duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.

Bugün sözleriniz daha akıcı olacak.



YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.

Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içinde iken güçlü kişiliğinizi de ön plana çıkarıyorsunuz. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.



ASLAN: Duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ama duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.



BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.

Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.

Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.



YAY: Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.



OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.



KOVA: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculuklar size olumlu enerji kazandıracak.

Yaşadıklarınızın tadını çıkarın.



BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.