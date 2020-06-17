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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.06.2020, 00:00

KOÇ: DUYGUSAL olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda çabuk sıkılıyorsunuz.
Bugün yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: SİZİ sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Derin düşünmek birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.

ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için pek çok tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler var.

TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkileniyorsunuz.
Sahiplenme güdünüzü kontrol altına almalısınız. İstediğiniz konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

AKREP: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar güçlenecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.
Disiplin önemli.

KOVA: GÜZEL konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. İlgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla duygusal bağlarınız daha fazla güçlenebilir.

BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın.
Yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapmak size zarar veriyor.

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