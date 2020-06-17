KOÇ: DUYGUSAL olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.



BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda çabuk sıkılıyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.



İKİZLER: SİZİ sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Derin düşünmek birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.



ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için pek çok tepki alıyorsunuz.



BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler var.



TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkileniyorsunuz.

Sahiplenme güdünüzü kontrol altına almalısınız. İstediğiniz konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



AKREP: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.

Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.



YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar güçlenecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

Disiplin önemli.



KOVA: GÜZEL konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. İlgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla duygusal bağlarınız daha fazla güçlenebilir.



BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın.

Yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapmak size zarar veriyor.